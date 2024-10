Spettacoloitaliano.it - Le Regole dell’Omicidio Perfetto film Tv8: trama e finale spiegazione

(Di lunedì 28 ottobre 2024) LeTv8 LeTv8 del 2023 è diretto da Haylie Duff. Ashley è una studentessa di scrittura creativa. Miles Blake, un famoso scrittore di gialli, insegna nella sua università. Tra i due nascerà una specie di amicizia. Questa è in breve la storia del thriller con protagonisti Kristen Edwards, Rae DeRosa e Landon Ashworth, simile al quasi omonimo titolo.A seguire: LedelTv8 Lecompleta Uno scrittore di gialli di successo viene invitato come docente ospite in una prestigiosa università quando uno studente laureato inizia a sospettare di essere responsabile di un raccapricciante omicidio avvenuto nel campus. Ilinizia con una voce narrante che racconta una storia inquietante di una donna che scappa da un uomo in un ospedale.