Gaeta.it - Le città italiane più sostenibili del 2024: un’analisi del report Ecosistema Urbano di Legambiente

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il, redatto da, offre uno spaccato delleimpegnate nellatà ambientale e nella qualità della vita dei cittadini. Attraversobasata su oltre 30mila dati, questa edizione evidenzia le sfide e le opportunità che lestanno affrontando per ridurre l’inquinamento e migliorare il benessere. I risultati, che prendono in considerazione 20 parametri, rivelano non solo i progressi, ma anche le aree critiche che necessitano di interventi immediati. Metodologia dele parametri valutati Ildisi basa su una complessa serie di misurazioni e indicazioni, analizzando i dati comunali relativi al 2023. I comuni sono stati valutati mediante un sistema a punti che può arrivare fino a un massimo di 100.