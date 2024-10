Ilgiorno.it - La rete degli hacker di via Pattari 6: dalla falsa conversazione fra la modella e il mago Blaine alla figlia dell’avvocato seguita in Albania

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Milano, 28 ottobre 2024 – “La politica la abbracciamo tutta () Siamo una vita di mezzo, perché se no poi diventi ricattabile”. Nunzio Samuele Calamucci, in unaintercettata, esprimeva così l’importanza per la Equalize di essere “bipartisan” e di coltivare una. “Enrico (il riferimento è al presidente di Fondazione Fiera Milano Enrico Pazzali, indagato a piede libero, ndr) è destra”, mentre Pierfrancesco Barletta (non indagato), ex socio della Equalize ed ex membro del Cda del colosso della difesa Leonardo “è tutto ambientale di sinistra”. E poi “il centro è quello”. Calamucci parla di Publitalia, la concessionaria pubblicitaria fondata da Berlusconi, si vanta dei suoi contatti: “Adesso il presidente di tutto qua è Confalonieri”.