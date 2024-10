Calciomercato.it - Juventus, Yildiz fa sempre discutere: “Leao più forte, nell’Inter e nel Milan non giocherebbe”

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Kenansalva lanell’incredibile big match di San Siro, ma il gioiello turco rimane nel mirino della critica malgrado la doppietta contro l’Intermai doma e che riacciuffa l’Inter nel finale dopo il doppio svantaggio a inizio ripresa. Spettacolare 4-4 al Meazza nel Derby d’Italia, con Kenana prendersi la scena dopo l’esclusione iniziale. Kenan(LaPresse) – Calciomercato.itThiago Motta lascia un po’ a sorpresa in panchina il fantasista turco, che in corso d’opera fa il fenomeno e infilza per due volte Sommer. Linguaccia alla Del Piero e riscatto dopo le critiche degli ultimi tempi.aveva inciso solo a tratti in questa prima parte di stagione, senza mai andare a segno in campionato prima della doppietta di San Siro.