Jesi, dopo le proteste: "Siamo al lavoro per riaprire il parcheggio dell'ex ospedale" (Di lunedì 28 ottobre 2024) Jesi (Ancona), 28 ottobre 2024 – "Stiamo lavorando per riaprire il parcheggio dell'ex ospedale e presto realizzeremo anche un attraversamento pedonale in via Veneto". Così dall'amministrazione comunale dopo le proteste di cittadini e fruitori della nuova sede del distretto sanitario. A sollevare la qestione era stato anche l'ex sindaco Vittorio Massaccesi. Ma sono necessari nuovi stanziamenti per la fruizione dei parcheggi, oltre ai 60mila euro già impegnati dal Comune.

