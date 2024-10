Digital-news.it - Inter - Juventus, Formula 1 e MotoGP, per Sky Sport la miglior domenica degli ultimi 3 anni

(Di luned√¨ 28 ottobre 2024) GRANDI ASCOLTI PER LANELLA CASA DELLODI SKY,LAASCOLTI DA RECORD PERDI SERIE ACON 1 MILIONE 937 MILA SPETTATORI MEDI IN TOTAL AUDIENCE,2 MILIONI 655 MILA SPETTATORI UNICI E L‚Äô11,5% DI SHARE TV√ą ILRISULTATOPER UN MATCH DI CALCIO DALLA STAGIONE 2021/2022RECORD ANCHE PER LA F1,CON IL GP DEL MESSICOE DI SEMPRE SU SKY.TREND IN CRESCITA PER LA√ą stata latrequella appena trascorsa nella Casa dellodi Sky, che ha totalizzato il 5,3% di share tv grazie ad ascolti record per Serie A e1 e al trend crescente della.In particolare, il big match‚Äď dalle