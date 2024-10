Inter-Juve 4-4, sorride solo Conte: Calcio Napoli a +4 (Di lunedì 28 ottobre 2024) A godere del pari spettacolare di San Siro è soprattutto il Calcio Napoli, che si invola in fuga con +4 e +5 sulle protagonisti del derby d’Italia. Otto gol per un pari stratosferico, una partita degna delle migliori di Premier e Liga. Inter e Juve rendono orgogliosa la serie A con un pari d’altri tempi, 2anews.it - Inter-Juve 4-4, sorride solo Conte: Calcio Napoli a +4 Leggi tutta la notizia su 2anews.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) A godere del pari spettacolare di San Siro è soprattutto il, che si invola in fuga con +4 e +5 sulle protagonisti del derby d’Italia. Otto gol per un pari stratosferico, una partita degna delle migliori di Premier e Liga.rendono orgogliosa la serie A con un pari d’altri tempi,

Inter-Juve 4-4, sorride solo Conte: Calcio Napoli a +4

