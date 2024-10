Lapresse.it - Inchiesta hacker, Renzi si costituisce parte civile: pronta un’interrogazione parlamentare

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Matteoha deciso di costituirsiin tutti i procedimenti legati allo spionaggio e alla pubblicazione illegittima di documenti acquisiti illegalmente. “Il senatore predisporrà nei prossimi giorni una interrogazioneper conoscere che cosa stia facendo l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale per difendere i diritti inviolabili dei cittadini italiani sanciti dalla Costituzione e negati dagli atti criminali di spionaggio”, ha fatto sapere l’ufficio stampa del leader di Italia Viva in una nota.