Inchiesta Covid, la CEDU comunica al governo il ricorso dei familiari delle vittime (Di lunedì 28 ottobre 2024) Grande risultato per i familiari di circa 50 famiglie che hanno perso i loro familiari nel corso delle prime ondate della pandemia da Covid-19 e per i loro legali, dopo che venerdì la Corte europea dei diritti dell’uomo ha deciso di comunicare al governo italiano il ricorso da loro presentato nell’ottobre del 2023. Solo il 10% dei procedimenti infatti giunge a questo storico traguardo. Lapresse.it - Inchiesta Covid, la CEDU comunica al governo il ricorso dei familiari delle vittime Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Grande risultato per idi circa 50 famiglie che hanno perso i loronel corsoprime ondate della pandemia da-19 e per i loro legali, dopo che venerdì la Corte europea dei diritti dell’uomo ha deciso dire alitaliano ilda loro presentato nell’ottobre del 2023. Solo il 10% dei procedimenti infatti giunge a questo storico traguardo.

Inchiesta Covid, la CEDU comunica al governo il ricorso dei familiari delle vittime

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Di Redazione (Quotidianoweb.it) Roma, 17 ottobre 2024 - In sede di commissione d'inchiesta sulla Gestione COVID, i rappresentanti del comitato “L’altra Verità” Elisabetta Stellabotte, Ermelinda Cobuzz ... (gazzettadellemilia.it)

Le ex guardie forestali non volevano accettare la proposta fatta dal governo, ma la Cedu ha stabilito che erano obbligate. L'Italia. adesso, dovrà versare a titolo di rimborso delle spese ... (ansa.it)

"La Commissione d'inchiesta sul Covid è stata costruita da questa maggioranza non per far tesoro della dura esperienza maturata durante la pandemia e per evitare difficoltà future, ma come ... (informazione.it)

Covid, Conte sulla commissione d'inchiesta: "Una presa in giro per gli italiani" "Credo che la commissione sia stata male impostata": non usa giri di parole Giuseppe Conte nel descrivere la ... (informazione.it)