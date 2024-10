In Ue pagamenti sempre più digitali, ma il 60% resiste

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Si punta a far crescere iin Europa ma il 60% degli europei continua ancora a preferire le banconote in tasca. E’ quanto emerge da una recente ricerca di S&P. I servizi di pagamento – spiega S&P – sono importanti per i profitti delle banche europee. Oltre ai guadagni finanziari, il mantenimento di solide relazioni con i clienti attraverso servizi di pagamento efficienti facilita il cross-selling. Attualmente i cittadini europei possono scegliere tra diversi fornitori e metodi di pagamento. Tra gli operatori più importanti in Europa ci sono le società statunitensi Visa, Mastercard e PayPal, che utilizzano le loro reti di pagamento globali e altre soluzioni proprietarie per l’elaborazione dei. Visa e Mastercard emettono quasi 8 miliardi di carte a livello globale.