Il Canone RAI non è più dovuto: cessa l'obbligo, ma bisogna fare domanda a brevissimo!

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Per molti italiani, il pagamento delRAI è una tassa obbligatoria che si somma alle spese fisse di ogni mese. Anche se l’importo è stato ridotto a 70 euro per il 2024, questo tributo rimane un impegno gravoso, specie in un periodo in cui le spese di gestione domestica sono in continuo aumento. Eppure, non tutti sanno che il pagamento delnon è obbligatorio per tutti: alcune categorie di persone possonorichiesta di esonero e risparmiare questi costi. Ma chi è che può effettivamente evitare di pagare questa tassa? Le regole sono specifiche, e chi ne ha diritto potrebbe trovarsi a risparmiare una piccola ma preziosa somma annuale. Ecco come non pagare ilRaiPerché si paga ilRAI e a cosa serve? IlRAI è stato introdotto come forma di finanziamento per i canali nazionali, che offrono una varietà di contenuti televisivi e radiofonici.