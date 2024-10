Gwyneth Paltrow: i Marvel Studios la vorrebbero in Avengers: Doomsday e Secret Wars (Di lunedì 28 ottobre 2024) Gwyneth Paltrow: i Marvel Studios la vorrebbero in Avengers: Doomsday e Secret Wars Non abbiamo più visto Gwyneth Paltrow nei panni di Pepper Potts dopo le sue emozionanti scene finali in Avengers: Endgame, ma sembra che i Marvel Studios siano ansiosi di riportare l’attrice nell’MCU. Secondo lo scooper Daniel Richtman, lo studio vuole che la Paltrow riprenda il suo ruolo per Avengers: Doomsday e Secret Wars, anche se aggiunge di non essere “sicuro che abbia già avuto colloqui”. La Paltrow ha debuttato come Pepper Potts, l’amante di Tony Stark (Robert Downey Jr.), nel primo film di Iron Man, e da allora ha fatto diverse apparizioni di rilievo nel Marvel Cinematic Universe, ottenendo infine la possibilità di vestire i panni di Rescue in Endgame. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di lunedì 28 ottobre 2024): ilainNon abbiamo più vistonei panni di Pepper Potts dopo le sue emozionanti scene finali in: Endgame, ma sembra che isiano ansiosi di riportare l’attrice nell’MCU. Secondo lo scooper Daniel Richtman, lo studio vuole che lariprenda il suo ruolo per, anche se aggiunge di non essere “sicuro che abbia già avuto colloqui”. Laha debuttato come Pepper Potts, l’amante di Tony Stark (Robert Downey Jr.), nel primo film di Iron Man, e da allora ha fatto diverse apparizioni di rilievo nelCinematic Universe, ottenendo infine la possibilità di vestire i panni di Rescue in Endgame.

