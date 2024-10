Gaeta.it - Grande mostra su Mario Merz a Torino: arte e immaginazione in un viaggio tra l’assurdo e la leggerezza

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Unnel mondo di, uno dei maggiori artisti contemporanei, si svolge presso la Fondazionedi. Laintitolata “Qualcosa che toglie il peso che mantiene l’assurdità e ladella favola” celebra il centenario della nascita dell’artista, nato il primo gennaio 1925. L’evento, che rimarrà aperto fino al 2 febbraio 2025, presenta un’occasione unica per esplorare le opere storiche di, con l’aggiunta di nuove installazioni evocative che arricchiscono ulteriormente un percorso già affascinante. Un’artista che trasforma il mondoè noto per la sua capacità di fondere elementi naturali e concettuali in installazioni che sfidano le convenzioni artistiche. Lacomprende opere simboliche come l’igloo “Senza titolo ” del 1997, un’opera che incarna l’idea di protezione e rifugio, tipica delle sue creazioni.