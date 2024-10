Spazionapoli.it - Gli obiettivi di De Laurentiis sono chiarissimi: svelato l’indizio di mercato del Napoli

(Di lunedì 28 ottobre 2024)un particolare dato su come lavora ilin periodo di calcio: ecco chi acquisterà in futuro la squadra di Conte Negli ultimi giorni è ritornato sui social un tormentone estivo che riguardava una frase dichiarata da De. Per settimane si è parlato di Mario Hermoso accostato al. Ma durante il ritiro estivo, alle ennesime richieste dei supporter sull’acquisto del difensore, il presidente rispose tra il serio e il faceto: “Vedo che di calcio capisci molto poco”. In effetti, la carta d’identità del giocatore e il suo stipendio hanno portato la dirigenza a non affondare il colpo sullo spagnolo. E queste ultime performance alla Roma sembrano confermare le scelte del club azzurro. Ma andando ad analizzare gli acquisti fatti dalla società, si può chiaramente osservare come lavorano i dirigenti e Giovanni Manna.