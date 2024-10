Lanazione.it - Giovanna Nocetti, la Rai racconta in prima serata la bella storia della cantante

(Di lunedì 28 ottobre 2024)omaggiata a «Le Ragazze», il programma tv in onda insu Rai3 condotto da Francesca Fialdini. Ladi Viareggio è stata protagonistapuntata trasmessa lo scorso 22 ottobre, che è possibile recuperare in streaming su RaiPlay. Una donna eclettica, energica, ricca di pathos e cultura. Sempre attuale, nuova, con mille interessi che porta avanti con grande determinazione e ottimi risultati. Una professionista italiana che brilla fin dagli esordi. Grande e indiscussa artista, donna intelligente e sensibile sempre pronta a nuove emozioni, che con classe e professionalità elargisce al pubblico. Decisa, coerente, forte. Nata a Viareggio il 10 marzo del 1945, su «una Jeep, già da lì si doveva capire che ero pazza», come confidato scherzando la diretta interessata in tv.