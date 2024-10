Latuafonte.com - GF, chi è Federica Petagna: età, di dov’è, lavoro, ex, Instagram

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Ultimo aggiornamento 28 Ottobre 2024 8:50 pm by Redazionedi Temptation Island entra ufficialmente nel cast del Grande Fratello. Il reality show condotto da Alfonso Signorini accoglie questa nuova e giovanissima concorrente, proveniente dal reality show delle tentazioni. Non è la prima volta che entra nella Casa più spiata d’Italia un ex volto del programma presentato da Filippo Bisciglia. Anzi, sarebbe dovuto essere tra i gieffini di questa edizione Lino Giuliano, dell’edizione estiva del reality. Quest’ultimo è stato squalificato ancora prima di varcare la famosa porta rossa. Invece, ecco che, che ha appena concluso la sua esperienza in Sardegna, riesce a entrare in gioco. Ma vediamo insieme chi è.