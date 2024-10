Nerdpool.it - Foodmetti 2024 a Lucca Comics & Games

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Torna anche quest’anno, in esclusiva per– Artisti delle tavole, il festival nel festival dedicato alle eccellenze del mondo fumettistico ed enogastronomico. Situato all’interno delle ex Scuderie Ducali nella centralissima Piazza San Romano, durantesarà aperta a tutti (con precedenza ai possessori di biglietto) a partire dalla colazione fino all’orario dell’aperitivo, dal 30 ottobre al 3 novembre. Fin dalla prima edizioneha l’onore di ospitare un padrino d’eccezione, il nostro “Mangister”. Dopo l’editor in chief di Marvel C.B.