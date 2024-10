Ferisce a colpi di pistola l’ex marito della compagna, 30enne in carcere (Di lunedì 28 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri hanno fermato su ordine della procura di Napoli Nord un 30enne di Gricignano d’Aversa (Caserta) con l’accusa di aver ferito a una gamba a colpi di pistola l’ex marito della sua attuale compagna. L’episodio è avvenuto il 2 ottobre scorso a Sant’Antimo, nel Napoletano. Secondo quanto accertato dai carabinieri della locale tenenza, sulla base anche delle testimonianze raccolte subito dopo il fatto, il 30enne avrebbe esploso diversi colpi di pistola verso la vittima al culmine di una lite, per poi dileguarsi e rendersi irreperibile per oltre due settimane. I carabinieri lo hanno trovato e trasferito nel carcere napoletano di Poggioreale. L'articolo Ferisce a colpi di pistola l’ex marito della compagna, 30enne in carcere proviene da Anteprima24.it. Anteprima24.it - Ferisce a colpi di pistola l’ex marito della compagna, 30enne in carcere Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri hanno fermato su ordineprocura di Napoli Nord undi Gricignano d’Aversa (Caserta) con l’accusa di aver ferito a una gamba adisua attuale. L’episodio è avvenuto il 2 ottobre scorso a Sant’Antimo, nel Napoletano. Secondo quanto accertato dai carabinierilocale tenenza, sulla base anche delle testimonianze raccolte subito dopo il fatto, ilavrebbe esploso diversidiverso la vittima al culmine di una lite, per poi dileguarsi e rendersi irreperibile per oltre due settimane. I carabinieri lo hanno trovato e trasferito nelnapoletano di Poggioreale. L'articolodiinproviene da Anteprima24.it.

Ferisce a colpi di pistola l'ex marito della compagna, 30enne in carcere

