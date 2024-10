Ilfattoquotidiano.it - Elezioni Usa truccate, bambini castrati e fentanyl legalizzato: ecco la realtà parallela creata da Trump con le fake news

(Di lunedì 28 ottobre 2024) “To Save Democracy Harris May Need To Steal An Election”. Per salvare la democrazia, Harris potrebbe dover rubare un’elezione. Questo titolo è girato alcuni giorni fa sui social sotto la testata di The Atlantic, una tra le più antiche e prestigiose riviste americane. In, The Atlantic non ha mai pubblicato un pezzo con quel titolo. L’articolo che la rivista ha pubblicato titolava: “Kamala Harris Might Have to Stop the Steal”, con riferimento al ruolo che, da presidente del Senato, la vice di Joe Biden potrebbe giocare al momento del conteggio dei voti, per bloccare il possibile “furto” delle presidenziali da parte dei conservatori. Qualcuno ha dunque fabbricato il falso e la direzione di The Atlantic è stata costretta a postare sul suo sito un comunicato in cui denuncia la cosa.