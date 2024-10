Elezioni regionali Liguria l’affluenza alle urne è del 4596%

Elezioni regionali Liguria, l’affluenza alle urne è del 45,96% (Di lunedì 28 ottobre 2024) È pari al 45,96% l’affluenza definitiva alle Elezioni regionali in Liguria. I dati, riportati sulla piattaforma ‘Eligendo’ del Viminale, fotografano un calo sensibile rispetto alla precedente tornata elettorale, quando si recò alle urne il 53,42%. La provincia ligure in cui si è registrata l’affluenza più alta è quella di Genova, con il 48,29%. Quella con l’affluenza più bassa è invece Imperia, con il 38,10%. Lapresse.it - Elezioni regionali Liguria, l’affluenza alle urne è del 45,96% Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) È pari al 45,96%definitivain. I dati, riportati sulla piattaforma ‘Eligendo’ del Viminale, fotografano un calo sensibile rispetto alla precedente tornata elettorale, quando si recòil 53,42%. La provincia ligure in cui si è registratapiù alta è quella di Genova, con il 48,29%. Quella conpiù bassa è invece Imperia, con il 38,10%.

Elezioni regionali Liguria, l’affluenza alle urne è del 45,96%

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Meno del 50% al voto. Il dato sull'affluenza alle elezioni regionali in Liguria sottolinea - ennesimo esempio in una tornata elettorale - una disaffezione alle urne. Nei due giorni di voto in Liguria, ... (ilmessaggero.it)

Urne chiuse in Liguria, dove si è votato per eleggere il nuovo governatore. Il dato definitivo sull'affluenza definitiva è del 45,9% ... (corriere.it)

Oltre un elettore su due non è andato a votare. Non va meglio nel resto della provincia spezzina. Si votava sue due giorni, domenica e lunedì ... (lanazione.it)

Liguria. Sono stati chiusi alle 15 di oggi pomeriggio i seggi in tutta la Liguria per le elezioni regionali e il primo dato che arriva dalle urne è il netto calo dell’affluenza (circa 7 punti percentu ... (msn.com)

Si vota fino alle 15. Alle 23 di ieri 27 ottobre, dati di 1.785 sezioni su 1.785, i votanti sono stati il 34,68%, nel 2020 alla stessa nel primo giorno di seggi aperti i votanti erano stati il 39,80% ... (msn.com)