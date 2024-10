Elezioni Liguria, Pd primo ma non basta: M5S crolla e Renzi presenta conto (Di lunedì 28 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il Pd che supera il 28%, che cresce di due punti nelle Elezioni regionali in Liguria rispetto alle europee e che si afferma di gran lunga come primo partito non è bastato a strappare la regione al centrodestra. Ha vinto Marco Bucci, per una manciata di voti, su Andrea Orlando. Una manciata di Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di lunedì 28 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il Pd che supera il 28%, che cresce di due punti nelleregionali inrispetto alle europee e che si afferma di gran lunga comepartito non èto a strappare la regione al centrodestra. Ha vinto Marco Bucci, per una manciata di voti, su Andrea Orlando. Una manciata di

Elezioni Liguria, Pd primo ma non basta: M5S crolla e Renzi presenta conto

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Elezioni Liguria, Pd primo ma non basta: M5S crolla e Renzi presenta conto

(msn.com)

(Adnkronos) - Il Pd che supera il 28%, che cresce di due punti nelle elezioni regionali in Liguria rispetto alle europee e che si afferma di gran lunga come primo partito non è bastato a strappare la ...

Elezioni Liguria, la diretta – Dati del Viminale: Bucci avanti su Orlando. Pd primo partito quasi al doppio di Fdi

(ilfattoquotidiano.it)

A scrutinio in corso il sindaco di Genova è avanti (di poco) all’ex ministro Pd. Stando alle proiezioni il candidato del centrodestra finirà in testa. Crollo dell’affluenza nel voto per la successione ...

Elezioni Liguria, Pd primo partito. M5S a picco. Calo di Fratelli d'Italia, bene la Lega. Tutti i dati

(affaritaliani.it)

I voti di lista sono fondamentali nell'elezioni regionali in Liguria. Il Pd è il primo partito in Liguria con il 27,70%, stando alla seconda proiezione Swg, diffusa da La7 per le elezioni regionali in ...

Regionali Liguria, Pd primo partito con 27,4% seguito da FdI a 14,3%. Crollo M5s. Le proiezioni Rai

(msn.com)

Il Pd è il primo partito alle elezioni regionali in Liguria con il 27,4% seguito da Fdi con il 14,3%. Al terzo posto per numero di voti ...

Elezioni Liguria, la diretta – Dati del Viminale: testa a testa tra Bucci e Orlando. Pd primo partito quasi al doppio di Fdi

(ilfattoquotidiano.it)

Video Elezioni Liguria Video Elezioni Liguria

I primi dati alla chiusura delle urne danno il sindaco di Genova in testa per la successione di Giovanni Toti, dimessosi dopo l’inchiesta in cui è stato arrestato per corruzione. Affluenza più bassa a ...