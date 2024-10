Dossieraggio, La Russa: “scoprire chi spia e perchè” (Di lunedì 28 ottobre 2024) “Stupito più che allarmato” e “disgustato dal fatto che ancora una volta i miei figli, Geronimo e Leonardo, debbano pagare la ‘colpa’ di chiamarsi La Russa se risulterà confermato che anche loro sono stati spiati”. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, in un colloquio con il Corriere della Sera, commenta le nuove, sconcertanti Imolaoggi.it - Dossieraggio, La Russa: “scoprire chi spia e perchè” Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) “Stupito più che allarmato” e “disgustato dal fatto che ancora una volta i miei figli, Geronimo e Leonardo, debbano pagare la ‘colpa’ di chiamarsi Lase risulterà confermato che anche loro sono statiti”. Così il presidente del Senato, Ignazio La, in un colloquio con il Corriere della Sera, commenta le nuove, sconcertanti

Dossieraggio, La Russa: “scoprire chi spia e perchè”

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

ROMA (ITALPRESS) – “Ma non potevano chiamarmi se volevano sapere qualcosa? Tutti sanno che rispondo sempre. Non ho niente da nascondere, cosa hanno da spiare?”. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, in un colloquio con il Corriere ... (Unlimitednews.it)

AGI - "Ma non potevano chiamarmi se volevano sapere qualcosa? Tutti sanno che rispondo sempre! Non ho niente da nascondere, cosa hanno da spiare?". Il presidente del Senato Ignazio La Russa in un colloquio con il Corriere della Sera commenta il ... (Agi.it)

ROMA (ITALPRESS) - "Ma non potevano chiamarmi se volevano sapere qualcosa? Tutti sanno che rispondo sempre. Non ho niente da nascondere, cosa hanno da spiare?". Così il presidente del Senato, Ignazio ... (msn.com)

«Un pericolo per la democrazia di questo Paese», ha descritto così l'ennesimo scandalo dossieraggio, esploso a Milano, il pm della città menghina Francesco De ... (msn.com)

"Ma non potevano chiamarmi se volevano sapere qualcosa? Tutti sanno che rispondo sempre! Non ho niente da nascondere, cosa hanno da spiare?". Il presidente del Senato Ignazio La Russa in un colloquio ... (affaritaliani.it)