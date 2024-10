Agi.it - Dossieraggi, anche il nome di Enrico Mentana nelle intercettazioni

(Di lunedì 28 ottobre 2024) AGI -loro conversazioni gli investigatori della 'Equalize' fanno riferimentoal direttore del TgLa7. Non è chiaro se ildel giornalista venga fatto come esempio di personaggio noto appetibile per il gruppo di investigatori oppure se ci sia un interesse concreto. Il dialogo intercettato è tra Giulio Cornelli, uno degli arrestati, e l'hacker Nunzio Samuele Calamucci,lui ai domiciliari. La conversazione appare piuttosto confusa. I due parlano delle difficoltà a intercettare alcune categorie di 'bersagli'. Cornelli "spiega altresì che, secondo quanto riferitogli dal 'ragazzo giù che si estrapola ste robe qua', su alcune categorie di persone, quando si esegue l'accesso allo SDI, scatta un alert. A me l'unica cosa che il il ragazzo giù che si estrapola ste robe qua, che mi ha detto che c'ha quelle due o tre categorie che non può fare".