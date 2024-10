Calciomercato.it - Crollo Roma, Pellegrini: “Bisogna essere uomini prima che giocatori, solo così possiamo uscirne”

Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Debaclecontro la Fiorentina, le parole di Lorenzoal termine della sfida persa al Franchi Lacrolla a Firenze contro la Fiorentina. Una vera e propria debacle per glidi Juric, sconfitti 5 a 1 al Franchi dai ragazzi di Palladino. Lorenzo(LaPresse) – Calciomercato.itAl termine del match Lorenzo, capitano giallorosso, si è presentato ai microfoni di ‘DAZN’ per spiegare la sconfitta e come provare a svoltare dopo una sconfittaroboante.ha parlato anche dei calciatori sostituiti nel corso dellafrazione di gioco, Cristante e Angelino, che non sono rientrati in panchina.come Mancini, rimpiazzato all’intervallo. Cosa non va e via d’uscita: “Credo che il lavoro sia la strategia giusta, dobbiamo guardarci negli occhi, dirci la verità e dire che certe prestazioni come quella di stasera non sono ammissibili.