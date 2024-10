Così il clima minaccia la maternità: aumentano aborti spontanei e parti prematuri (Di lunedì 28 ottobre 2024) aborti spontanei, parti prematuri e danni alle madri. Le conseguenze dei cambiamenti climatici minacciano anche la salute delle donne incinte e dei nascituri. Secondo un recente rapporto, però, le azioni elaborate dei governi raramente prendono in considerazione nello specifico i rischi connessi Europa.today.it - Così il clima minaccia la maternità: aumentano aborti spontanei e parti prematuri Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di lunedì 28 ottobre 2024)e danni alle madri. Le conseguenze dei cambiamentiticino anche la salute delle donne incinte e dei nascituri. Secondo un recente rapporto, però, le azioni elaborate dei governi raramente prendono in considerazione nello specifico i rischi connessi

Così il clima minaccia la maternità: aumentano aborti spontanei e parti prematuri

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L’attrice è protagonista, insieme a Valerio Binasco (che è anche regista), di Cose che so essere vere di Andrew Bovell. «Sarei stata una madre ansiosa, ma avevo studiato per non commettere gli errori che vedevo fare ai miei amici» (Vanityfair.it)

Giuliana De Sio si è raccontata in una lunga intervista spaziando dalla vita privata alla carriera, da temi delicati come il desiderio mai realizzato di avere un figlio all'esperienza di Ballando con le stelle, di cui amava le prove ma non la ... (Fanpage.it)

Le donne incinte corrono maggiori rischi se soffrono di stress da calore o a causa delle alluvioni. Gli esperti vogliono mettere in primo piano il problema durante il vertice sul clima in Azerbaigian ... (europa.today.it)

Le preoccupazioni per il voto del Parlamento, anche per l’impatto che può avere sui suoi cittadini Washington — «Gli Stati Uniti sono preoccupati» per la legge italiana che ha reso la maternità surrog ... (repubblica.it)

Convegno Federvita a Torino, minacce di morte e scritte choc contro i cristiani. Binzoni (Fdi): "Clima violento". La condanna della ministra Roccella ... (ilsussidiario.net)