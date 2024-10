Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Moleiro, il Las Palmas apre l’asta

(Di lunedì 28 ottobre 2024) 2024-10-26 23:25:21 Arrivano conferme dal: Ha trascorso l’infanzia davanti al mare delle Canarie, a Santa Cruz di Tenerife, come Nico Paz, che ha scelto però la maglia della nazionale argentina, rispettando la storia di suo padre Pablo, ex difensore centrale quando il ct era Daniel Passarella. Anche il ruolo è lo stesso: Albertoè un trequartista. Ha ventuno anni e gioca nel Las. Fisico alla David Silva, che ha fatto la storia della Spagna e del Manchester City.ha un repertorio ricco: finte, passaggi filtranti, blitz in area, dieci partite e quattro gol in campionato. Maglia numero 10. Ha il contratto che scade nel 2026. ORIGINI CUBANE – Ha fatto parte della nazionale spagnola Under 21. Suo padre, Alfredo, ha origini cubane: era il medico del Tenerife.