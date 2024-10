Lapresse.it - Campania, centrodestra presenta mozione di sfiducia contro De Luca

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Unadinei confronti del presidente della RegioneVincenzo Deè statata dai consiglieri regionali die dalla consigliera del gruppo misto Maria Muscarà, dopo il pesante botta e risposta tra il governatore e la classe dirigente del partito. “Le pesanti critiche dei dirigenti del Pd regionali e nazionali, attraverso le quali si esprime la totale contrarietà del partito all’attuale governo dellae alla candidatura del presidente Dealle prossime elezioni regionali, rende necessaria una verifica in Aula per comprendere se il presidente della Giunta goda ancora della fiducia della maggioranza per poter continuare a governare”, si legge in una nota dei firmatari della