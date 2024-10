Anteprima24.it - ‘Biogem Musica’, taglio del nastro con il giovane Fulginei

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa rassegnaanche quest’anno ideata e diretta dal maestro Nazzareno Carusi, si aprirà con un ritorno di eccezione. Il primo artista protagonista, giovedì 31 ottobre alle 17:30, sarà infatti ilpianista umbro Edoardo Riganti, presente alla master class tenuta nel mese di luglio dallo stesso Carusi, proprio a Biogem, in regime di assoluta gratuità per i partecipanti. Recentissimo vincitore del secondo premio ex aequo (primo premio non assegnato) oltre che di quello del pubblico nel Russian Piano Music International Competition, a Sanremo, Rigantiè stato il primo italiano a classificarsi nella storia della competizione.