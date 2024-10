Bergamo, Sara uccisa con trenta colpi di forbice, il pm valuta l’aggravante della crudeltà (Di lunedì 28 ottobre 2024) Jashan Deep Badhan, il giovane di 19 anni arrestato per l’omicidio di Sara Centelleghe a Costa Volpino, “ancora non si capacita della motivazione” che lo ha spinto a compiere il gesto, ha riferito il suo avvocato Fausto Micheli in un’intervista. Gli inquirenti, però, valutano l’aggravante della crudeltà. Il ragazzo avrebbe inferto più di trenta colpi di forbici alla diciottenne. “Il pm gliel’ha chiesto più volte” durante l’interrogatorio, ha aggiunto il legale, che ha sottolineato l’importanza di un sostegno morale per il ragazzo. “Ho avvisato il cappellano del carcere di Bergamo per fornirgli sostegno morale e ho richiesto anche il supporto psicologico”. I genitori del giovane, secondo l’avvocato, sono profondamente addolorati e si sentono vicini alla famiglia di Sara in questo momento tragico. Thesocialpost.it - Bergamo, Sara uccisa con trenta colpi di forbice, il pm valuta l’aggravante della crudeltà Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Jashan Deep Badhan, il giovane di 19 anni arrestato per l’omicidio diCentelleghe a Costa Volpino, “ancora non si capacitamotivazione” che lo ha spinto a compiere il gesto, ha riferito il suo avvocato Fausto Micheli in un’intervista. Gli inquirenti, però,no. Il ragazzo avrebbe inferto più didi forbici alla diciottenne. “Il pm gliel’ha chiesto più volte” durante l’interrogatorio, ha aggiunto il legale, che ha sottolineato l’importanza di un sostegno morale per il ragazzo. “Ho avvisato il cappellano del carcere diper fornirgli sostegno morale e ho richiesto anche il supporto psicologico”. I genitori del giovane, secondo l’avvocato, sono profondamente addolorati e si sentono vicini alla famiglia diin questo momento tragico.

Bergamo, Sara uccisa con trenta colpi di forbice, il pm valuta l’aggravante della crudeltà

