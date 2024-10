Arrivano gli scontri con le big, il Napoli alla prova Milan (Di lunedì 28 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiQuattro vittorie consecutive con sette gol fatti e uno solo subito. Così il Napoli nel poker di sfide contro Monza, Como, Empoli e Lecce, match apripista prima di un altro poker di incontri da cui è atteso, stavolta con le big del campionato (nell’ordine Milan, Atalanta, Inter e Roma). Sfide di alta classifica che il Napoli affronterà dall’alto del primato in serie A dopo aver accumulato 4 punti di vantaggio sull’Inter seconda e 5 sulla Juventus terza. “Ora siamo pronti a un test importante contro un top club, andiamo a San Siro con la mentalità giusta”, ha detto il tecnico Conte dopo la vittoria di sabato contro il Lecce, puntando l’obiettivo verso la prima delle sfide di alto livello in programma, quella che vedrà domani sera gli azzurri impegnati contro il Milan. Anteprima24.it - Arrivano gli scontri con le big, il Napoli alla prova Milan Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiQuattro vittorie consecutive con sette gol fatti e uno solo subito. Così ilnel poker di sfide contro Monza, Como, Empoli e Lecce, match apripista prima di un altro poker di incontri da cui è atteso, stavolta con le big del campionato (nell’ordine, Atalanta, Inter e Roma). Sfide di alta classifica che ilaffronterà dall’alto del primato in serie A dopo aver accumulato 4 punti di vantaggio sull’Inter seconda e 5 sulla Juventus terza. “Ora siamo pronti a un test importante contro un top club, andiamo a San Siro con la mentalità giusta”, ha detto il tecnico Conte dopo la vittoria di sabato contro il Lecce, puntando l’obiettivo verso la prima delle sfide di alto livello in programma, quella che vedrà domani sera gli azzurri impegnati contro il

