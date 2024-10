Ilfattoquotidiano.it - Alejandro Cichero, esordio col Frosinone non è da raccontare ai nipotini: la partita del venezuelano dura solo 5?

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Se credete di aver avuto una brutta domenica, pensate al povero. Doveva essere la giornata del suoda titolare in Serie B contro il Pisa: un sogno trasformato in incubo. In pochissimi minuti. Ladell’attaccantedel5?, così i ciociari sono rimasti in 10 e ultimi in classifica. ?? 5’ ???? Espulsoin 10.#Pisa 0-0 —Calcio (@1928) October 27, 2024 L’accadutoAccade tutto nei primissimi minuti di gioco e in un’azione di gioco apparentemente innocua. Infatti, mentre il portiere del Pisa Semper stava gestendo il pallone con i piedi,ha deciso si portarsi in pressing per cercare di recuperare il pallone. La troppa foga l’ha portato a colpire l’avversario a una caviglia dopo che si era già liberato del pallone.