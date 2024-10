Ilrestodelcarlino.it - Accoltellato dai rapinatori. Grave il titolare di un kebab

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Si è svolta con caratteristiche da spedizione punitiva la violenta rapina compiuta nella notte tra sabato e ieri da una trans peruviana di 36 anni e il suo complice italiano di 23. I due, in viale Regina Margherita a Marebello hanno infatti preso d’assalto unche, alle 23.30 circa, era ancora in attività tra le vie fioche e poco frequentate della zona in questa stagione. I due non ci avrebbero pensato molto prima di aggredire l’uomo, prima malmenandolo e poi, accoltellandolo a una spalla più volte. Un’aggressione che non ha mancato di attirare l’attenzione di un parente del pakistano, che abita al piano di sopra e che ha immediatamente allertato la polzia. Nel frattempo, la violenta rapina si sarebbe poi spostata in strada, dove ildelin modo coriaceo ha cercato di scacciare icon un manico di scopa.