A due passi da Roma tra natura e divertimento | l’attrazione imperdibile che fa felice tutta la famiglia

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter A pochidac’è un luogo davvero unico, dove immergersi totalmente nellae se lo si desidera godersi un’attrazione che farà tornare a essere bambini. Spesso non si pensa che basta poco per godersi lae allontanarsi dal caos cittadino e questo posto magico è davvero vicinissimo alla Capitale. Questo vuol dire che è perfetto per organizzare una gita fuori porta, muovendosi la mattina e tornando in giornata. Un luogo dove trascorrere qualche ora nella, respirando aria pulita e divertendosi come non mai. La slittinovia vicino, dove andare per una gita fuori porta Stiamo parlando di Monte Livata, meta molto conosciuta soprattutto dai ciclisti e motociclisti per le strade immerse nelladi cui si può godere. In inverno offre anche delle piste da sci ed è il luogo più vicino aper godersi la neve.