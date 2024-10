WWE: Trick Williams pubblica una diss track esplosiva contro Ethan Page in vista di Halloween Havoc (Di domenica 27 ottobre 2024) Trick Williams ha sconfitto Ethan Page per il titolo NXT durante il debutto di NXT su The CW il 1° ottobre a Chicago. In vista del loro match a Halloween Havoc, Williams ha pubblicato una diss track esplosiva contro Ethan Page. Nell’episodio del 15 ottobre di NXT, Ethan Page ha sconfitto Je’Von Evans e Wes Lee, guadagnandosi la possibilità di sfidare Williams per l’NXT Championship ad Halloween Havoc, in un Devil’s Playground Match. La loro rivalità è stata intensa, con continui scontri accesi tra i due. Trick Williams e la sua diss track contro Ethan Page All’inizio di questa settimana, Ethan Page ha pubblicato una diss track dedicata a Trick Williams, in cui ha espresso molti commenti taglienti sull’ NXT Champion. Molti fan sono rimasti sorpresi della capacità di Page di produrre una diss track di questo tipo. Zonawrestling.net - WWE: Trick Williams pubblica una diss track esplosiva contro Ethan Page in vista di Halloween Havoc Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di domenica 27 ottobre 2024)ha sconfittoper il titolo NXT durante il debutto di NXT su The CW il 1° ottobre a Chicago. Indel loro match ahato una. Nell’episodio del 15 ottobre di NXT,ha sconfitto Je’Von Evans e Wes Lee, guadagnandosi la possibilità di sfidareper l’NXT Championship ad, in un Devil’s Playground Match. La loro rivalità è stata intensa, con continui scontri accesi tra i due.e la suaAll’inizio di questa settimana,hato unadedicata a, in cui ha espresso molti commenti taglienti sull’ NXT Champion. Molti fan sono rimasti sorpresi della capacità didi produrre unadi questo tipo.

