William torna a parlare di Harry in pubblico: il ricordo con mamma Diana (Di domenica 27 ottobre 2024) In un nuovo documentario che ripercorre il suo impegno nella questione dei senzatetto, il principe della Galles torna con la mente a quando, insieme al fratello e alla madre, visitò per la prima volta una charity londinese - di cui oggi detiene il patrocinio - che aiuta le persone senza una casa Vanityfair.it - William torna a parlare di Harry in pubblico: il ricordo con mamma Diana Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di domenica 27 ottobre 2024) In un nuovo documentario che ripercorre il suo impegno nella questione dei senzatetto, il principe della Gallescon la mente a quando, insieme al fratello e alla madre, visitò per la prima volta una charity londinese - di cui oggi detiene il patrocinio - che aiuta le persone senza una casa

