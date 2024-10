Latuafonte.com - Uomini e Donne a che ora inizia e finisce: orario Canale 5 e La5

Leggi tutta la notizia su Latuafonte.com

(Di domenica 27 ottobre 2024) Ultimo aggiornamento 27 Ottobre 2024 9:37 pm by Redazione A che ora? Dal lunedì al venerdì, ogni pomeriggio, il famoso dating show di Maria De Filippi tiene compagnia al pubblico di5. Sono milioni i telespettatori affezionati al programma con protagonisti dame, cavalieri, tronisti e corteggiatori. In studio non mancano mai i due opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, i quali intrattengono il pubblico con le loro battute e i loro commenti, spesso pungenti. Ci sono nel parterre Over i volti fissi a cui i telespettatori sono legati, come Gemma Galgani, che da anni è al centro delle dinamiche della trasmissione di5. Ma vediamo ora insieme a che ora c’è spazio nella programmazione Mediaset per il dating show.