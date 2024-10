Un sogno da archistar per Roberto Marino: Montecarlo chiama il progettista-romantico che dipinge i suoi lavori (Di domenica 27 ottobre 2024) Desio (Monza e Brianza) – Nell’epoca della tecnologia e dell’intelligenza artificiale, lui preferisce ancora la matita. Per trasformare ogni suo progetto architettonico in una sorta di opera d’arte, a volte con tanto di acquerelli a colorarla. Unica, perfettamente imperfetta, da collezione, tanto che i clienti ne chiedono sempre una copia da conservare. Un professionista romanticamente retrò, ma proprio per questo, forse, innovativo, l’architetto Roberto Marino di Desio, che di recente è riuscito a coronare il suo sogno di lavorare anche nel Principato di Monaco. Con un progetto concretizzatosi a due passi dal celebre tunnel, e alla curva del Tabaccaio, della Formula Uno: la riqualificazione di una porzione di pregio dell’arredo urbano, e del verde, davanti ad alcuni bar e ristoranti. Ilgiorno.it - Un sogno da archistar per Roberto Marino: Montecarlo chiama il progettista-romantico che dipinge i suoi lavori Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Desio (Monza e Brianza) – Nell’epoca della tecnologia e dell’intelligenza artificiale, lui preferisce ancora la matita. Per trasformare ogni suo progetto architettonico in una sorta di opera d’arte, a volte con tanto di acquerelli a colorarla. Unica, perfettamente imperfetta, da collezione, tanto che i clienti ne chiedono sempre una copia da conservare. Un professionista romanticamente retrò, ma proprio per questo, forse, innovativo, l’architettodi Desio, che di recente è riuscito a coronare il suodi lavorare anche nel Principato di Monaco. Con un progetto concretizzatosi a due passi dal celebre tunnel, e alla curva del Tabaccaio, della Formula Uno: la riqualificazione di una porzione di pregio dell’arredo urbano, e del verde, davanti ad alcuni bar e ristoranti.

