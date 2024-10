Un rigore netto negato a Politano: la moviola è impietosa (Di domenica 27 ottobre 2024) L’analisi della moviola non lascia spazio a dubbi: un errore gravissimo condiziona la partita Tremolada bocciato dalla moviola. La direzione di gara di Napoli-Lecce è L'articolo Un rigore netto negato a Politano: la moviola è impietosa proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net - Un rigore netto negato a Politano: la moviola è impietosa Leggi tutta la notizia su Forzazzurri.net (Di domenica 27 ottobre 2024) L’analisi dellanon lascia spazio a dubbi: un errore gravissimo condiziona la partita Tremolada bocciato dalla. La direzione di gara di Napoli-Lecce è L'articolo Un: laproviene da ForzAzzurri.net.

