Tra ghosting e orbiting si fa spazio ‘Nobody Wants This’ Che è quello che le donne vogliono

(Di domenica 27 ottobre 2024) di Stella Saccà Nella acclamatissima serie Netflix NobodyThis con Kristell Bell e Adam Brody, teenager crush di molti ai tempi di The OC, si parla di amore. Un amore sano, tra due adulti non più giovani ma ancora giovani: lei, Joanne, giovane podcaster di successo insieme a sua sorella Morgan (Justine Lupe), lui, Noah, un rabbino in carriera. Con una sola battuta di quattro parole, Noah, il giovane interpretato da Brody, ha guarito tutte le ragazze che si sono sentite dire almeno una volta che erano “troppo” (attaccate, pesanti, ansiose, paranoie, distanti, gelose, ecc): I can handle you (io riesco a gestirti), dice a Joanne.