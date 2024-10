Tennis: Torneo Parigi-Bercy. Fognini batte Cazaux e vola al main draw (Di domenica 27 ottobre 2024) Il 37enne ligure è, così, l'ottavo azzurro al tabellone principale Parigi (FRANCIA) - Dopo Lorenzo Sonego, anche Fabio Fognini supera le qualificazioni e accede al main draw del Rolex Paris Masters, l'ultimo Masters 1000 della stagione che per l'ultima volta è in scena all'Accor Arena di Parigi-Berc Ilgiornaleditalia.it - Tennis: Torneo Parigi-Bercy. Fognini batte Cazaux e vola al main draw Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Il 37enne ligure è, così, l'ottavo azzurro al tabellone principale(FRANCIA) - Dopo Lorenzo Sonego, anche Fabiosupera le qualificazioni e accede aldel Rolex Paris Masters, l'ultimo Masters 1000 della stagione che per l'ultima volta è in scena all'Accor Arena di-Berc

