Notizie.com - Tel Aviv, camion contro fermata del bus, decine di feriti: polizia sospetta terrorismo. Indagini in corso

(Di domenica 27 ottobre 2024) Tel, unsi è schiantatoladel bus, 36e un morto. Laun attacco terroristico. Da un lato c’è la versione della, dall’altra quella dei parenti delista: per i primi si è trattato di un attentato, per i secondi di un malore. È giallo sull’incidente avvenuto nella mattinata di domenica 27 ottobre, al nord di Tel, dove unsi è schiantatounadell’autobus. Teldel bus,diin(Ansa Foto) – notizie.comIl portavoce dellaun attentato terroristico e precisa che “l’aggressore è stato neutralizzato”, cioè è stato ucciso. Trentasei persone sono rimaste ferite dopo essere state investite nell’incidente. C’è un morto. Tra loro,sei sono in gravi condizioni e venti leggermente ferite.