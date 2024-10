Gaeta.it - Sigaretta fatale: ladro individuato grazie a video di sorveglianza e carta di credito rubata

(Di domenica 27 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un nuovo episodio di cronaca nera ha colpito Piacenza, dove un furto di carte diha portato all’arresto di un uomo in breve tempo. Una, acquistata con la, ha tradito il, consentendo agli agenti di polizia di risalire velocemente alla sua identità attraverso le immagini di unacamera di sicurezza. La vicenda racconta una storia di disonestà che culmina in una denuncia per ricettazione, dimostrando come la tecnologia moderna possa essere un prezioso alleato per le forze dell’ordine. Il furto e la scoperta del senegalese Il drama inizia all’esterno di un centro commerciale alla periferia di Piacenza, dove un senegalese, dopo una giornata di spese, si accorge con grande inquietudine di non avere più il suo portafoglio. All’interno c’era la suadi, sconosciuta alche l’ha rubato.