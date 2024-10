Periodicodaily.com - Scopri Ashley Madison attraverso gli occhi di Christoph Kraemer, Un’intervista sul fenomeno degli incontri per sposati in Italia

Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com

(Di domenica 27 ottobre 2024) Abbiamo realizzatoscritta con, Managing Director in Europa di, piattaforma leader internazionale per chi è alla ricerca di love affaire.continua a crescere in, raggiungendo ad oggi ben 819.032 utenti, posizionando il nostro Paese in 3° posizione in Europa, davanti a Francia e Germania. Inoltre, rispetto al 2023, l’incremento