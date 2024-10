Scarsa sicurezza per il personale, indetto lo sciopero del personale EAV (Di domenica 27 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDomani 28 ottobre, la USB apre un’altra sessione di sciopero in EAV, il primo di 4 ore dalle 9.00 alle 13.00. Uno sciopero che coinvolge i lavoratori di tutti i comparti e settori, il cui tema principale riguarda l’ambito della sicurezza a bordo dei mezzi e nei luoghi di lavoro. L’altro tema riguarda i turni del personale treno linee vesuviane, che si stanno effettuando con non poche difficoltà dal primo ottobre scorso. Per questo motivo, l’USB ed ORSA tpl, oltre alla vertenza sindacale, stanno portando avanti anche una vertenza legale per la quale a breve saranno in tribunale davanti al giudice. L'articolo Scarsa sicurezza per il personale, indetto lo sciopero del personale EAV proviene da Anteprima24.it. Anteprima24.it - Scarsa sicurezza per il personale, indetto lo sciopero del personale EAV Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDomani 28 ottobre, la USB apre un’altra sessione diin EAV, il primo di 4 ore dalle 9.00 alle 13.00. Unoche coinvolge i lavoratori di tutti i comparti e settori, il cui tema principale riguarda l’ambito dellaa bordo dei mezzi e nei luoghi di lavoro. L’altro tema riguarda i turni deltreno linee vesuviane, che si stanno effettuando con non poche difficoltà dal primo ottobre scorso. Per questo motivo, l’USB ed ORSA tpl, oltre alla vertenza sindacale, stanno portando avanti anche una vertenza legale per la quale a breve saranno in tribunale davanti al giudice. L'articoloper illodelEAV proviene da Anteprima24.it.

