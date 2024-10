Sassari-Trento oggi in tv: programma, orario e diretta Serie A 2024/2025 basket (Di domenica 27 ottobre 2024) Il programma, l’orario e come vedere in diretta Sassari-Trento, sfida valida per la 5^ giornata della Serie A 2024/2025 di basket. Gli uomini di coach Markovic sono reduci dalla strepitosa vittoria in Europe Cup contro Dnipro, e ora, con il morale alle stelle, si presentano a questo match per provare a raccogliere la seconda vittoria in campionato, nonché la seconda in casa. Di fronte, però, c’è la capolista che finora non ha sbagliato un colpo, e che a sua volta in settimana ha raccolto un grande risultando battendo l’Hapoel Tel Aviv. La palla a due è fissata alle ore 18:15 di domenica 27 ottobre sul parquet del PalaSerradimigni. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Sassari-Trento, valida per la Serie A 2024/2025 di basket. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Il, l’e come vedere in, sfida valida per la 5^ giornata delladi. Gli uomini di coach Markovic sono reduci dalla strepitosa vittoria in Europe Cup contro Dnipro, e ora, con il morale alle stelle, si presentano a questo match per provare a raccogliere la seconda vittoria in campionato, nonché la seconda in casa. Di fronte, però, c’è la capolista che finora non ha sbagliato un colpo, e che a sua volta in settimana ha raccolto un grande risultando battendo l’Hapoel Tel Aviv. La palla a due è fissata alle ore 18:15 di domenica 27 ottobre sul parquet del PalaSerradimigni. Di seguito, le informazioni per seguire in, valida per ladi

