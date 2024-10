Sanità Umbra, Comitato Chianelli e la lotteria solidale: ecco i numeri vincenti, primo premio una Panda (Di domenica 27 ottobre 2024) Il Comitato per la vita “Daniele Chianelli” compie 34 anni e come ogni anno ha festeggiato con la tradizionale lotteria di beneficenza. L’associazione, infatti, è stata fondata il 26 ottobre del 1990 da un gruppo di 18 genitori cheavevano condiviso il dolore della malattia dei propri figli Perugiatoday.it - Sanità Umbra, Comitato Chianelli e la lotteria solidale: ecco i numeri vincenti, primo premio una Panda Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Ilper la vita “Daniele” compie 34 anni e come ogni anno ha festeggiato con la tradizionaledi beneficenza. L’associazione, infatti, è stata fondata il 26 ottobre del 1990 da un gruppo di 18 genitori cheavevano condiviso il dolore della malattia dei propri figli

