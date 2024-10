Roma: scontro tra auto e motorino a Tor San Lorenzo, muore 17enne (Di domenica 27 ottobre 2024) Roma, 27 ott. (Adnkronos) - Un 17enne è morto in un incidente stradale avvenuto ieri sera, intorno alle 22.30, a Tor San Lorenzo nel comune di Ardea sul litorale Romano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Marina Tor San Lorenzo. Lo scontro tra un'auto, una Ford guidata da un 45enne di Palestrina, e il motorino con in sella il 17enne, è avvenuto in via dei Lecci all'incrocio con via delle Pinete. Nell'impatto il minorenne è morto. I veicoli sono stati sequestrati. I militari hanno svolto i rilievi e la salma del giovane è stata sottoposta a sequestro per successivi accertamenti. Liberoquotidiano.it - Roma: scontro tra auto e motorino a Tor San Lorenzo, muore 17enne Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di domenica 27 ottobre 2024), 27 ott. (Adnkronos) - Unè morto in un incidente stradale avvenuto ieri sera, intorno alle 22.30, a Tor Sannel comune di Ardea sul litoraleno. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Marina Tor San. Lotra un', una Ford guidata da un 45enne di Palestrina, e ilcon in sella il, è avvenuto in via dei Lecci all'incrocio con via delle Pinete. Nell'impatto il minorenne è morto. I veicoli sono stati sequestrati. I militari hanno svolto i rilievi e la salma del giovane è stata sottoposta a sequestro per successivi accertamenti.

