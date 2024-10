.com - Promozione / Il Tavullia Valfoglia torna ai tre punti, 2-1 sul Gabicce Gradara

(Di domenica 27 ottobre 2024) Mantiene il secondo posto in classifica generale ad una lunghezza dalla Fermignanese e a paricon la Jesina. Ilscivola in zona play out VALLESINA, 27 ottobre 2024 – Ilbatte ilper 2-1 eal successo dopo due sconfitte consecutive. Al vantaggio delsu rigore con Cuomo (fallo su Semprini), ilha pareggiato sempre dagli undici metri con Giunchetti (fallo di Morbidi su Sciamanna). La rete del successo è stata segnata al 32? della ripresa da Cirulli che, servito in profondità, quasi sul fondo del campo, ha evitato il portiere Andreani in uscita insaccando la palla in rete.: Arcangeli M., Salvatori, Mancini, Marcolini (1’st Sensoli), Passeri, Principi, Baldelli, Morelli (38’st Castellano), Cirulli, Giunchetti, Sciamanna. All. Arcangeli D.