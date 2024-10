Pearl Harbor, come finisce il war movie del 2001 con protagonista Ben Affleck (Di domenica 27 ottobre 2024) Pearl Harbor si conclude con la morte di Danny, dopo che questi nel tentativo di salvare la vita di Rafe, viene ferito mortalmente da alcuni soldati giapponesi. Vedendo il suo migliore amico in punto di morte, Rafe gli annuncia che presto diventerà padre, ma Danny, consapevole di andarsene, gli dice che il padre sarà lui. Tennessee, 1923. I piccoli Rafe McCawley (Jesse James) e Danny Walker (Reiley McClendon), giocando insieme sulla parte posteriore di un vecchio biplano, immaginano di essere dei soldati della Prima guerra mondiale. Dopo che il padre di Rafe atterra con il suo biplano, i due bambini salgono a bordo, vivendo la loro prima esperienza di volo. Gennaio 1941. Divenuti primi tenenti piloti sotto il comando del maggiore Jimmy Doolittle (Alec Baldwin), Rafe (Ben Affleck) e Danny (Josh Hartnett), ormai adulti, sono considerati due assi dell’aviazione da parte dei loro compagni. Cultweb.it - Pearl Harbor, come finisce il war movie del 2001 con protagonista Ben Affleck Leggi tutta la notizia su Cultweb.it (Di domenica 27 ottobre 2024)si conclude con la morte di Danny, dopo che questi nel tentativo di salvare la vita di Rafe, viene ferito mortalmente da alcuni soldati giapponesi. Vedendo il suo migliore amico in punto di morte, Rafe gli annuncia che presto diventerà padre, ma Danny, consapevole di andarsene, gli dice che il padre sarà lui. Tennessee, 1923. I piccoli Rafe McCawley (Jesse James) e Danny Walker (Reiley McClendon), giocando insieme sulla parte posteriore di un vecchio biplano, immaginano di essere dei soldati della Prima guerra mondiale. Dopo che il padre di Rafe atterra con il suo biplano, i due bambini salgono a bordo, vivendo la loro prima esperienza di volo. Gennaio 1941. Divenuti primi tenenti piloti sotto il comando del maggiore Jimmy Doolittle (Alec Baldwin), Rafe (Ben) e Danny (Josh Hartnett), ormai adulti, sono considerati due assi dell’aviazione da parte dei loro compagni.

