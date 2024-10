Inter-news.it - Moviola Inter-Juventus: i due rigori ci sono e Guida li dà in campo

(Di domenica 27 ottobre 2024)ha avutocome arbitro della partita: questa ladell’incontro valido per la nona giornata di Serie A 2024-2025 e finito 4-4. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Torre Annunziata, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR., PRIMO TEMPO – Molto contestato (soprattutto per i danni fatti in Champions League l’altro giorno in Atlético Madrid-Lille), ma il suo lo azzecca eccome. Primo rigore per l’al 14?: regolare la posizione di Benjamin Pavard, quando mette in mezzo Danilo da Silva calcia la gamba destra di Marcus Thuram (che lo aveva anticipato) col suo piede destro. Il tocco è evidente, tanto che il difensore dellareagisce sapendo di aver commesso fallo. Buono anche l’1-1, con Weston McKennie in posizione regolare sul cross di Juan Cabal.